Китаров: столько, сколько «Ладе», «Нефтехимику» не забьём, но будем стремиться

Нападающий минского «Динамо»поделился ожиданиями от матча с «Нефтехимиком», который начнётся в 19:30 мск.«Думаю, сегодня получится хороший и боевой матч. Им нужны очки, нам нужны очки: зрителям будет интересно. Столько, как в матче с „Ладой“, мы всё равно не забросим сегодня, но, конечно, будем стремиться к этому.Не сказал бы, что для меня игра будет принципиальной, но там действительно играет много знакомых и хороших друзей. Во время матча с ними разговаривать не стану, лучше пообщаемся после игры», — цитирует Китарова пресс-служба клуба.