Охтамаа: «Ак Барсу» нужно забыть про поражения и поймать победный настрой

Защитник «Ак Барса»поделился ожиданиями от матча в Хельсинки с «Йокеритом», который начнётся в 19:30 мск.«В последних матчах мы все получили хороший урок, как нельзя играть. Довольно печальный опыт. Но сегодня главное — постараться забыть про поражения и поймать победный настрой в последних матчах регулярного сезона, чтобы с хорошим настроением пойти в плей-офф. Я очень надеюсь, что мы найдём свою лучшую игру в ближайшее время, другого варианта просто не вижу.Играть с бывшей командой — это особые ощущения. Надеюсь, болельщики „Йокерита“ не будут меня освистывать. Настрой позитивный, ведь сыграю на глазах своей семьи, друзей и надеюсь победить», — цитирует Охтамаа пресс-служба клуба.