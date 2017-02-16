Жарков: приятно, что ЦСКА идёт первым в «регулярке», но все мысли о плей-офф

Нападающий ЦСКАподелился впечатлениями от игры с «Торпедо», в которой его команда выиграла со счётом 4:2.«Через такие матчи, как с «Торпедо», готовимся к плей-офф, соперник серьёзный. Играет в силовой манере, очень плотно, постоянно прессингует, бежит вперёд. Если встретимся с нижегородцами в плей-офф, то не знаю, удобно нам это будет или нет. Загадывать ничего нельзя. Нужно выходить, выполнять свою работу и придерживаться тактики. Приятно, что сейчас идём на первом месте. Но все мысли только о плей-офф, там надо решать главные задачи. Все восемь команд будут биться», — передаёт слова Жаркова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.