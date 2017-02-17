Кросби набрал 1000 очков за 757 матчей, это 12-й показатель в истории НХЛ

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби набрал 1000-е очко в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ).
29-летний канадский хоккеист затратил на достижение этой отметки 757 матчей. Это 12-й показатель в истории НХЛ, ранее он принадлежал Яромиру Ягру (763 матча). Среди действующих игроков Кросби оказался самым молодым игроком на момент достижения 1000 очков (29 лет 193 дня), за исключением того же Ягра (28 лет 319 дней).
В 50 матчах текущего сезона на его счету стало 64 (31+33) очка.
>>> Кросби набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ
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