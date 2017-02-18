Кросби: матчи с «Коламбусом» всегда интересны, но о встрече в плей-офф не думаем

Капитан «Питтсбург Пингвинз»поделился впечатлениями после поражения в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2 Б).«Игра получилась крайне плотной. У нас было несколько отличных шансов, имел их и соперник, Мюррей делал сейвы. Мы проиграли, такое случается, но в нашей игре было и немало хорошего.К матчам с «Коламбусом» всегда нужно быть готовыми, они получаются интересными. Намного больше интенсивности, больше физического контакта. Мы готовимся к таким играм. Возможная встреча в плей-офф? Не думаем об этом, не заглядываем так далеко вперёд», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.