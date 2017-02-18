Кожевников: для ЦСКА и СКА дело принципа — выиграть регулярный чемпионат КХЛ

Двукратный олимпийский чемпионподелился мнением о том, кто выиграет регулярный чемпионат КХЛ, и о возможных соперниках ЦСКА и СКА в первом раунде плей-офф. Сегодня, 18 февраля, СКА сыграет с «Торпедо», а ЦСКА со «Спартаком». Начало матчей — в 17:00 мск.«Командам осталось провести по одному матчу, ЦСКА, скорее всего, удержит лидерство, если только «Спартаку» не проиграет. По большому счёту, тут главное не в том, с кем начинать плей-офф, для ЦСКА и СКА дело принципа — выиграть «регулярку». Это придаст команде психологическую уверенность. У «Витязя» и «Йокерита» разные стили игры, но они оба опасные соперники. Маловероятно, что они пройдут ЦСКА и СКА. Хотелось бы, конечно, сенсации, но игр много. У «Витязя» очень хорошая и грамотная игра, но силёнок в комплектовании просто не хватит», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».