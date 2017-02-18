Семак: удивило, что «Магнитка» после чемпионства провела успешную «регулярку»

Заслуженный мастер спорта, чемпион мираподелился мнением о текущей «регулярке» КХЛ.«Главное событие сезона – это, конечно же, Неделя звёзд хоккея в Уфе. Очень понравилось всё, что там было, великолепный уровень организации. А если смотреть на результаты «регулярки», то тенденция в последние годы такова: на Западе команды набирают больше очков. И считается, что команды на Западе сильнее. Да, Кубок Гагарина в прошлом году остался на Востоке. Но не обязательно трофей выигрывает сильнейшая по составу команда.Очень рад за «Витязь» и за тренера Валерия Белова. Клуб не метался из стороны в сторону, а поступательно шёл к этому результату. У команды угадывается динамовский стиль – жёсткая, силовая игра. Можно побеждать и выполнять задачи даже при среднем подборе игроков.Если говорить конкретно о командах, то меня удивило, что «Магнитка» после победного сезона провела очень успешный чемпионат. После чемпионства у клубов часто бывает спад, вспомнить даже СКА, выигравший до этого. Или «Тампу» в НХЛ, которая билась в финале, а на следующий год не прошла в плей-офф. А здесь – магнитогорцы ровно прошли чемпионат и с запасом заняли первое место. Удивила эта стабильность. Но совершенно не удивляет стабильность, например, СКА или ЦСКА», — цитирует Семака официальный сайт лиги.