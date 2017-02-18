Квартальнов: ЦСКА ждёт непростой соперник в плей-офф. Надеюсь, будем готовы

Главный тренер московского ЦСКАпрокомментировал победу над «Спартаком» (6:1) и третью подряд победу в регулярном чемпионате. В первом раунде ЦСКА сыграет с «Йокеритом».«Первый период по голам был в нашу пользу, но если взять моменты, то у «Спартака» было достаточно шансов. После этого спокойно доиграли матч. Не знаю, кто фавориты, начинается новый турнир — плей-офф. Совершенно другая психология, другой настрой. Надеюсь, что будем готовы, нас ждёт непростой соперник, два раза уступили ему в сезоне», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.