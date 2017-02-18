Чмыхов: ЦСКА был настроен выиграть «регулярку», несмотря на суеверия

Защитник ЦСКАподелился мнением о прошедшей игре с московским «Спартаком» (6:1).«Сегодня была заключительная игра регулярного чемпионата, все ребята хотели победить, потому что не имеет значения, на каком месте наш соперник. Мы были настроены выиграть Кубок континента, несмотря на традиции и суеверия. Третий год подряд команда его выигрывает, и в этом плей-офф мы будем стараться доказать обратное, что это всё не работает. ЦСКА сможет выиграть Кубок Гагарина, заняв первое место в «регулярке».От прошедшего сезона, который для меня был первым, получил только положительные эмоции. Несмотря на то что, как мне кажется, он получился довольно скомканным. В каких-то моментах хотелось немножко получше сыграть. Буду работать, стараться улучшать свою игру», — передаёт слова Чмыхова корреспондент «Чемпионата» Яна Мирзоева.