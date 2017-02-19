«Вашингтон» по буллитам уступил «Детройту», Овечкин и Кузнецов очков не набрали

«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая на «Джо Луис-Арене», завершилась со счётом 2:3 Б…В первом периоде Франс Нильсен реализовал большинство «Детройта», а после перерыва Томаш Татар увеличил преимущество своей команды. На исходе второго периода Зак Сэнфорд отыграл одну шайбу, а за пять минут до окончания основного времени Даниэль Винник сравнял счёт. В овертайме победитель не определился, а в серии послематчевых бросков решающий буллит реализовал Хенрик Зеттерберг.Нападающие «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не смогли отметиться результативными действиями.