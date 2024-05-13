Задоров сильно ударил Макдэвида клюшкой в спину после финальной сирены, тот упал на лёд

В Эдмонтоне (Канада) закончился третий матч серии полуфинала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча на арене «Роджерс Плэйс» завершилась победой гостей со счётом 4:3.
После окончания матча между хоккеистами обеих команд на площадке произошла небольшая потасовка. Активными участниками инцидента стали российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Канадский защитник гостей Карсон Суси в ходе словесной перепалки толкнул Макдэвида в грудь, спустя несколько секунд после этого сзади к Коннору подъехал Задоров и сильно ударил Макдэвида клюшкой в спину, после чего тот упал на лёд. Далее потасовка приняла массовый характер и в ситуацию пришлось вмешиваться арбитрам.
Напомним, Макдэвид в сегодняшнем матче результативными действиями не отметился. Его клуб проигрывает в серии со счётом 1-2.
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