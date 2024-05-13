Сразу после поражения Драйзайтль высказался о положении «Эдмонтона» в серии с «Ванкувером»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль после поражения в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:4) высказался о текущем положении своей команды. «Нефтяники» уступают со счётом 1-2.

«Мы имеем парней, которые способны забивать. Мы можем их превзойти. Нам нужно надавить», — приводит слова Драйзайтля журналист Джейсон Грегор.

В составе победителей голами отличились Элиас Линдхольм (2+0) и Брок Бёзер (2+1). Российские игроки гостей Никита Задоров и Илья Михеев в этой встрече результативными действиями не отметились. За «Эдмонтон» заброшенными шайбами отметились Маттиас Экхольм, Драйзайтль и Эван Бушар. Лидер и капитан хозяев Коннор Макдэвид завершил встречу с показателем полезности «-1».