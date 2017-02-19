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Средняя посещаемость регулярного чемпионата КХЛ — 6124 чел., снизилась на 4,6%

19 февраля 2017, воскресенье. 10:42. Хоккей
Средняя посещаемость матчей регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 по официальным протоколам лиги составила 6124 человека. Показатель посещаемости снижается второй год подряд. Снижение по сравнению с сезоном-2014/15 (6422 человека) составило 4,6 %. В прошлом сезоне в среднем на каждом матче присутствовал 6301 зритель.

На снижение среднего показателя повлияло вступление в КХЛ китайского «Куньлуня» (2952 зрителя в среднем на аренах в Шанхае и Пекине). Кроме того, значительное снижение посещаемости зафиксировано у «Медвешчака» (4554, на 698 человек меньше, чем в прошлом году), рижского «Динамо» (4457, -1323) и «Йокерита» (9610, -858).

На первое место в списке самых посещаемых клубов КХЛ вернулось минское «Динамо» (13 230 зрителей), обогнавшее лидера прошлого регулярного чемпионата – петербургский СКА (11 735). Третье и четвёртое места заняли – «Йокерит» (9610) и «Слован» (9104), а пятёрку замкнул «Авангард» (8508).
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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