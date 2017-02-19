Туррис: матчи против «Торонто» для «Оттавы» всегда являются особенными

Нападающий «Оттавы Сенаторз»поделился мнением о соперничестве с «Торонто Мэйпл Лифс».«Матчи против „Торонто“ всегда являются особенными. Сейчас это противостояние вышло на новый уровень, потому что обе команды ведут борьбу за попадание в плей-офф. На самом деле сейчас каждая игра важна, потому что приближается концовка сезона и терять очки ни в коем случае нельзя. Особенно когда это касается соперников по дивизиону. Какая игра мне больше нравится — весёлая с большим количеством голов или малорезультативная с хорошей обороной? Мне нравится та игра, по итогам которой мы выигрываем. Для меня не имеет большого значения, в каком стиле мы играем», — приводит слова Турриса официальный сайт НХЛ.