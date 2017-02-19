Кадри: сейчас канадские клубы на подъёме, это захватывающее время

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс»поделился мнением о соперничестве с «Оттавой Сенаторз».«Мы понимаем, что это историческое соперничество, но сейчас главным остаётся результат. Я прекрасно помню первую игру сезона, когда мы с „Оттавой“ знатно повеселились. Было интересно быть частью той игры, но не думаю, что такие весёлые матчи нравятся тренерам. Сейчас канадские клубы находятся на подъёме. Думаю, что это захватывающее время для любителей хоккея из нашей страны. Это касается, безусловно, не только „Торонто“ и „Оттавы“, но и других команд. Что касается противостояния „Мэйпл Лифс“ и „Сенаторз“, то самым важным остаётся завоевание двух очков», — приводит слова Кадри официальный сайт лиги.