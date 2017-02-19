Орешкин: в плей-офф каждый будет выполнять свою работу: игроки, тренеры и судьи

Главный тренер московского «Динамо»подвёл итоги совещания главного арбитра КХЛ и тренеров лиги.«Все возможные спорные моменты разобрали, тренерам их показали. А мы в свою очередь расскажем об этом игрокам, чтобы они были готовы. Серьёзных изменений нет, это простые нюансы, но важно знать о них. Важно, что проводятся такие встречи судейского департамента КХЛ с тренерами. Это хорошо. Главное, чтобы был общий язык. Да, у нас возникали спорные моменты по ходу регулярного чемпионата, но здесь не нужно забывать про человеческий фактор. Нет ничего страшного – все ошибаются, тренеры тоже. В плей-офф каждый будет выполнять свою работу: игроки, тренеры и судьи, главное всем делать это хорошо», — цитирует Орешкина пресс-служба лиги.