Михайлов считает, что ЦСКА получает результат за счёт работы и подбора игроков

Двукратный олимпийский чемпионвысказался об игре и результатах ЦСКА. Московская команда в третий раз подряд выиграла регулярный чемпионат КХЛ.«Немаловажно, что в одной из трёх «регулярок» ЦСКА выиграл звание чемпиона России. Это очень почётно. Сейчас регулярный чемпионат – это лишь первый этап перед играми плей-офф, а также возможность победить в розыгрыше Кубка континента имени Виктора Тихонова. Но главная цель любой команды – попадание в заветную восьмёрку. Руководство и тренерский штаб ЦСКА поставили своим игрокам задачу – выходить играть на победу каждый матч, что команда и делает. Всех болельщиков это очень радует.Квартальнов тренирует ЦСКА третий год, руководство ему доверяет, а он даёт результат. Доверие – очень важная составляющая в работе тренера. ЦСКА при Квартальнове довольно успешен, что подтверждают победы в регулярном чемпионате. У «армейцев» не самый звёздный состав в КХЛ, но им удаётся добиваться результата за счёт работы и грамотного подбора игроков – тренерский штаб и руководство ЦСКА берут только тех хоккеистов, кто им реально нужен. Ещё стоит отметить молодёжь команды, ребята показывают неплохой хоккей. Тренерский штаб сумел объединить всех игроков вокруг общей идеи, Квартальнов нашёл ниточки, которыми можно связать хоккеистов.Нравится ли тот хоккей, который проповедует ЦСКА? Есть такая фраза: «Игра забывается, а результат остаётся». Вот и всё. «Армейцы» побеждают третий год подряд, а значит, игра команды заслуживает уважения», — цитирует Михайлова официальный сайт КХЛ.