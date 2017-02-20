Радил: до Нового года «Спартак» играл хорошо и мог попасть в плей-офф

Нападающий «Спартака»подвёл итоги сезона. По итогам регулярного чемпионата красно-белые заняли предпоследнее, 13-е, место в таблице Западной конференции.«Считаю, что до Нового года мы играли хорошо и могли попасть в плей-офф, однако после Нового года мы проиграли довольно много матчей. Осталось большое разочарование от последнего дерби, в котором мы пропустили шесть голов.Со сменой тренера мы поменяли тактику, стали играть с акцентом на оборону. Считаю, что такая тактика до Нового года работала, после чего я не знаю, что произошло, поскольку мы перестали забивать и стали много пропускать.Истекающий в следующем году контракт? Мне очень нравится «Спартак». Если клуб хочет, чтобы я остался, буду счастлив играть здесь», — цитирует игрока ТАСС.