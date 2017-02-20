Пашков: методы Квартальнова похожи на работу Тарасова в советское время

Олимпийский чемпион Александр Пашков подвёл промежуточные итоги сезона для ЦСКА. Команда в третий раз подряд выиграла регулярный чемпионат КХЛ.
«На протяжении трёх сезонов ЦСКА подтверждает свой высокий уровень. Команда демонстрирует самый современный из российских клубов хоккей. Игра «армейцев» отличается высокой работоспобностью, отличной командой игрой, а также мастерством хоккеистов, которые попадают в сборную России. Победа в регулярном чемпионате закономерна, но нужно отметить, что успех ЦСКА пришёл ещё благодаря спаду СКА в концовке чемпионата.
В предыдущие годы, возможно, ЦСКА потратил много сил на регулярный чемпионат, а их потом не хватило на плей-офф. Но сейчас вряд ли повторится такая же ситуация. Дмитрий Квартальнов и команда получили необходимый опыт, ЦСКА подойдёт к решающим играм в хорошем состоянии и попробует с третьего раза завоевать Кубок Гагарина.
Победы ЦСКА – заслуга Квартальнова. Да, у него есть помощники, но он показывает себя настоящим лидером в своём штабе. Он начал создавать свою хоккейную доктрину, ещё когда тренировал «Сибирь». Новосибирская команда при нём переродилась и показывала примерно такой же хоккей, что сейчас демонстрируют «армейцы». За стилем ЦСКА – будущее, но подхватят ли его другие команды… Здесь мы можем лишь наблюдать за процессом.
Квартальнов также проводит очень интенсивную работу с молодёжью. Я думаю, что его методы сейчас похожи на работу Анатолия Тарасова в советское время. Квартальнов пытается вывести молодых игроков на их предельный уровень, это делается через кропотливую работу на тренировках. Это было основным принципом Тарасова, и Квартальнов его также использует. Но, чтобы сказать об этом наверняка, нужно наблюдать за командой изнутри», — цитирует эксперта официальный сайт КХЛ.