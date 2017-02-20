Квартальнов: думаю, что Светлаков будет играть с «Йокеритом»

Главный тренер московского ЦСКАпрокомментировал старт плей-офф КХЛ.«Йокерит» — тяжёлый соперник, лёгких не бывает в плей-офф, посмотрим. Помним, что в этом сезоне два раза проиграли им. Не были достаточно хороши, но это были две игры в начале сезона. Думаю, что Светлаков будет играть.Лига сама определяет арбитров на матчи, но списка арбитров, которых бы мы не хотели видеть на своих играх, нет. Такого нет, был бы, мы этим воспользовались бы. Про проклятья победителя «регулярки» не верим, у нас хорошая команда, многие играли в прошлом году, достаточно опыта», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.