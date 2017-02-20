С. Фёдоров: «Витязь» — сложный соперник для СКА в первом раунде

Главный менеджер по селекционной работе ЦСКАпрокомментировал предстоящий старт плей-офф КХЛ, где «армейцы» сыграют с финским «Йокеритом».«Первый раунд насыщен интересными деталями, ребята провели хорошую подготовку. Есть понимание, кто с кем будет играть, все серьёзно настроены на свою работу. Я думаю, что у нас всегда были сложные соперники в первом раунде – «Слован», был «Лев» из Праги, все иностранные команды слаженно играют, хорошо обучены. Если взять пару СКА и Подольска, то «Витязь» для СКА — сложный соперник. Не считаю, что «Йокерит» слабее «Витязь», уважаем соперника.По именам отличие, а так в принципе молодёжь заявила о себе, получив шанс. Мы сплочённее, дисциплинированнее, да есть много удалений, но не всегда всё зависит от ребят. Есть костяк команды, хоть лидеры и ушли из команды, те требования тренерского штаба ребята поняли и приняли, мастерство тренеров направить в то или иное русло.По возможности слежу за Радуловым, что-то получается, а что-то нет. Адаптационный период прошёл, занял роль в команде, где от него многое зависит. Пока всё получается. Хочется выразить соболезнование семье владельца «Детройта» Майка Илича, это сложный день для Детройта и всего хоккея», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.