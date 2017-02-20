Дацюк: не помню, как выигрывал Кубок Стэнли, эмоции в плей-офф всегда особенные

СКА провёл открытую тренировку для прессы в Ледовом дворце перед первым раундом плей-офф, в котором сыграет с подольским «Витязем». Первый матч СКА – «Витязь» состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.Начало встречи — в 19:30 мск. После занятия капитан СКАрассказал о подготовке команды.«СКА находится в хорошей форме, что показали последние игры. Плей-офф всегда это дополнительный стимул. У каждого хоккеиста особые чувства в плей-офф, ты понимаешь, что не можешь здесь проиграть матч. Здесь все отдаются по-максимуму и стараются меньше ошибаться. От этого сложнее играть.Есть ли мотивация выиграть кубок Гагарина после Кубка Стэнли? Я уже не помню, как выигрывал с «Детройтом». Волнуюсь ли я в первом плей-офф кубка Гагарина? Сколько бы игр не сыграл, эмоции начинают накапливаться. Но, думаю, как только встанешь на лёд, всё пройдёт и начнётся только борьба характеров.Не думали в команде о том, что не удалось выиграть регулярный чемпионат, все давно настроились на плей-офф. Здорово, что последний соперник у нас был — «Торпедо» — команда боевитая. Что касается нашего соперника в первом раунде плей-офф, «Витязь» одержал много побед, есть мастера, которые могут забить. Бывает, что исход матча решают игроки, но чаще всего — это команда.Войнов и Плотников — потеря для СКА, но будем играть по ситуации, у нас длинный состав», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.