Билялетдинов: не могли и не хотели изменить то, что с нами будет играть «СЮ»

Главный тренер «Ак Барса»поделился ожиданиями от плей-офф.«Мы не могли и не хотели изменить то, что с нами будет играть «Салават Юлаев», относимся к этому спокойно. Команда в хорошей форме, достойно провели последние игры, играли правильно и в атаке, и в обороне. Считаю, что мы готовы.Соперник силён в нападении, опасные контратаки, защитники хорошо подключаются вперёд. Плей-офф – это плей-офф. Совершенно другие игры, эмоции, другая отдача. Мы знаем про те ошибки, которые допускали, постараемся их исправить.Основной вратарь? У нас уже всё понятно: будет Гарипов. Я считаю, Эмиль сыграл достаточно уверенно. Мы в нём не сомневаемся. Лукоянов? Пока не могу сказать, что Артём готов. Сегодня он первый раз тренировался с командой», — цитирует тренера «Бизнес Online».