Свитов: «Ак Барс» не выбирал соперника. Так сложилось

Капитан «Ак Барса»поделился ожиданиями от «зелёного дерби» в первом раунде плей-офф КХЛ.«Ак Барс», конечно, стал сильнее по сравнению с прошлой весной. Вы же смотрите игры? «Регулярка» закончилась. Готовимся к плей-офф. Сами понимаете, плей-офф — это не «регулярка». Совсем мало нужно допускать ошибок. Каждая ошибка может стоить победы.Соперника не выбирали. Так сложилось. На кого попали, на того попали. В плей-офф в первом раунде всегда тяжело. Без разницы, кто соперник. Нужно выходить и играть на победу», — цитирует игрока «Р-Спорт».