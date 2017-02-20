Лукоянов: сделаем всё, чтобы взять реванш у «Салавата Юлаева»

Форвард «Ак Барса»высказался о предстоящем кубковом «зелёном дерби».«Мы хотим реванш. Сделаем всё для этого. Вам виднее, сильнее мы стали или нет. Всё будет ясно на льду.Безусловно, поражения в «регулярке» нам помогут. Сделали работу над ошибками, чтобы именно в плей-офф этого не было. Одна ошибка может решить всё, нужно меньше пропускать, быть на льду первыми и уважать соперника. Самое главное – быть одним целым. Какой-то, может, мандраж был, хотели выиграть. Появлялись нелепые ошибки, они нас не прощали. В Казани хороший матч получился, который мы выиграли, обилие голов. Думаю, именно с этой игры настрой нужно перенести на предстоящую серию.Пока только в полсилы катаюсь, ничего не могу сказать. Ближайшие игры, может, пропущу. Хотя есть еще два дня. Может, станет легче», – цитирует игрока «Бизнес Online».