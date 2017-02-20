Савицкис: рижское «Динамо» продолжит выступать в КХЛ, по тренеру говорить рано

Председатель совета рижского «Динамо»прокомментировал выступление команды в сезоне-2016/17.«Конечно, выступление не можем оценить положительно, были хорошие игры, были плохие. В среднем играли достаточно интересно, но не набрали нужного количества очков. Можно сказать философски, что играли лучше, чем показывает наше турнирное положение, но надо смотреть на табло. Детальный анализ будет рассмотрен на совете директоров, к которому мы готовимся, а так положительно нельзя оценивать этот сезон. Пока по тренеру на следующий год рано говорить. Мы продолжим выступление, буду делать всё, чтобы команда была», — сказал Савицкис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.