Регин: «Йокерит» — команда, способная обыграть ЦСКА, и мы хотим это доказать

Нападающий «Йокерита»перед стартом первого раунда плей-офф, в котором финская команда встретится с ЦСКА, выразил уверенность, что «джокерам» по силу обыграть московских «армейцев». Первый матч состоится в Москве 21 февраля, начало — в 19:30 мск.«Хорошо, что мы приехали накануне первого матча и обустроились перед тем, как начнётся война. Мы все воодушевлены началом плей-офф. Сезон был долгим, мы прошли его с переменным успехом, но теперь всё начинается с нуля.Нам будет сложно забить ЦСКА много голов, так что надо будет как можно меньше пропускать. Главная задача — сыграть надёжно, на выезде нам не надо никого развлекать и пытаться сыграть красиво.Конечно, ЦСКА — фаворит, он выиграл регулярный чемпионат. Но у нас отличная команда, которая способна их обыграть. Мы хотим доказать это. На нас тоже есть давление, мы же хотим победить. Но в спорте давление — это хорошо, оно должно стимулировать всех показывать лучшую игру», — цитирует Регина пресс-служба клуба.