Игроки «Югры» Курьянов и Горбунов провели мастер-класс для юных хоккеистов Фото: ugra-hc.ru

Хоккеисты «Югры»посетили Горноправдинск, где прошли матчи первенства ДЮСШ Ханты-Мансийского района по хоккею, а также провели для юных игроков мастер-класс.Дети внимательно повторяли за взрослыми игроками все упражнения, расспрашивали о хоккейных фишках. А по завершении мастер-класса дети не упустили возможности сделать фото на память и получить автографы игроков «Югры».«Очень хорошо, что в Ханты-Мансийском районе проходят такие мероприятия. Это положительно сказывается на развитии хоккея. Закаливается соревновательный и командный дух. Нужно как можно больше проводить таких соревнований. Дети в таком возрасте сами по себе интересные, активные, жаждут всего нового, у них полно сил и желания. Приятно было за ними наблюдать, как они внимательно за нами всё повторяли. Расспрашивали про профессиональный спорт, наши истории из жизни. Им было всё любопытно. А ещё удивили девчонки. Сначала мы не приметили их на льду, а потом они сняли шлемы, а там – длинные косы! Играют они наравне с мальчишками, не уступают ни в скорости, ни мастерстве!» — поделился впечатлениями Курьянов.