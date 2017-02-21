«Аризона» – «Анахайм»: Смит получил удар в голову, Лангхамер дебютировал в НХЛ

Голкипер «Аризоны Койотс»не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:2). Канадец был заменён в третьем периоде, получив удар в голову в столкновении с форвардом «Дакс» Якобом Сильвербергом. К этому моменту он отразил 27 бросков из 28.На замену вышел 21-летний чех Марек Лангхамер, дебютировавший в НХЛ. В итоге он отразил 7 бросков из 8, в том числе бросок Сами Ватанена на последних секундах третьего периода.