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«Аризона» – «Анахайм»: Смит получил удар в голову, Лангхамер дебютировал в НХЛ

21 февраля 2017, вторник. 09:53. Хоккей
Голкипер «Аризоны Койотс» Майк Смит не доиграл матч регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:2). Канадец был заменён в третьем периоде, получив удар в голову в столкновении с форвардом «Дакс» Якобом Сильвербергом. К этому моменту он отразил 27 бросков из 28.

На замену вышел 21-летний чех Марек Лангхамер, дебютировавший в НХЛ. В итоге он отразил 7 бросков из 8, в том числе бросок Сами Ватанена на последних секундах третьего периода.

Видео инцидента со Смитом доступно на Youtube

Видео дебюта Лангхамера доступно ка Youtube канале Sportsnet
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Аризона Койотс
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