Галлахер: я всегда считал, что поражения учат лучше, чем победы

Форвард «Монреаль Канадиенс»поделился мнением о текущем и прошлом сезонах команды.«Когда мы перед сезоном собрались, вы хотели узнать, какой урок мы извлекли из прошлого сезона. Сейчас у нас такая ситуация, когда нам очень пригодится тот опыт. Мы должны приходить на стадион с правильным настроем и неважно, выиграли мы накануне или проиграли. Надо жить сегодняшним днём. Это звучит как штамп, но это так. Надо верить в это. Если все, кто надевает свитер, готовясь выйти на лёд, будут верить, тогда у нас всё получится.Я всегда считал, что поражения учат лучше, чем победы. Так можно больше узнать о команде, о себе. Прошлый сезон принёс нам сплошные разочарования, но мы извлекли урок. Мы должны всегда помнить, что мы в неплохом положении, если вдруг потеряем веру в себя или если игра не заладится. Мы должны забыть об этом и думать о том, как нам выиграть предстоящий матч», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.