П. Буре: мой дом — Россия, необходимость в американском паспорте отпала

Легендарный хоккеистпрокомментировал свой отказ от американского гражданства.«На самом деле юридически я отказался от паспорта ещё год назад. Я долгое время работал в США и в Канаде, но всегда повторял, что мой дом — Москва, Россия. Последние шесть лет я постоянно живу в нашей стране. Тут вся моя семья. Поэтому необходимость в паспорте отпала сама собой. Гражданином США я никогда себя не считал. Документ был нужен исключительно для удобства работы за океаном», — цитирует Буре «Лайф».