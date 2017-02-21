Типпет: Смит не хотел уходить со льда

Главный тренер «Аризоны Койотс»прокомментировал замену Майка Смита в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:2).«Когда Смит столкнулся с Сильвербергом, мы получили сигнал от наблюдателя за сотрясениями мозга, что он должен уйти со льда, чтобы пройти тест. Майк не хотел уходить, но это так работает. Лангхамер дебютировал и хорошо сделал свою работу. Он очень уравновешенный и спокойный парень», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.