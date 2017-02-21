Главный арбитр КХЛ: если клубы будут назначать судей, это будет анархия

Главный арбитр КХЛподелился мнением о возможных рекомендациях от клубов по назначению тех или иных судей на матчи плей-офф.«Каждый должен заниматься своим делом. Откуда тренеры могут знать, в каком эмоциональном и физическом состоянии находится судья? Они тренируют и выбирают состав, а я занимаюсь своей командой. Это плей-офф, и судьи, которые работают хорошо, доходят до полуфинала и финала по тем или иным причинам — опыт, движение. Но если мы будем давать клубам назначать судей, это будет анархия в моём понимании», — передаёт слова Анисимова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.