Пашков: «Динамо» необходимо ответить на жёсткий и силовой хоккей «Торпедо»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от серии между московским «Динамо» и «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ.
«Здесь динамовцам будет трудно. Они встретят жёсткий силовой и скоростной хоккей. И для того чтобы получить шансы в борьбе с «Торпедо», необходимо ответить аналогичным образом. У «Динамо» несколько иной стиль игры. Более мягкий по сравнению с Нижним Новгородом.
У Сергея Орешкина мастеровитая команда, которая старается больше обыгрывать, подключает коллективные действия. Поэтому бело-голубым нужно подумать, как опрокинуть эту машину. Как по мне, нас ожидает самая интересная серия. Увы, в первых матчах точно не сыграют Терещенко и Робинсон, их будет не хватать. Это дополнительно осложнит москвичам задачу», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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