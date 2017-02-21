Крикунов: продолжаю работать в «Автомобилисте», есть контракт на следующий сезон

Главный тренер «Автомобилиста»рассказал, что остался доволен игрой своей команды в минувшем чемпионате КХЛ, притом что уральцы не попали в плей-офф. Также тренер рассказал о своих планах.«Я продолжаю работать в «Автомобилисте». У меня есть контракт на следующий сезон. Пока сложно сказать, как изменится состав команды. Все решения будут приниматься после того, как найдём новых игроков. Будем усиливаться. Нам не хватило пяти очков для выхода в плей-офф в этом году, значит, в следующем сезоне нужно набрать на 10 очков больше.Мы боролись до самого конца. Мне понравилось, что ребята бились, но не хватило немножко. Команда набирала больше очков по сравнению с началом сезона, но на самом финише наверстать упущенное не удалось», — цитирует тренера «Р-Спорт».