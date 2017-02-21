Шалапов: «Трактор» — тяжёлая команда, они играют в такой вязкий хоккей

Защитник «Барыса»подвёл итоги регулярного чемпионата КХЛ и поделился ожиданиями от серии плей-офф с «Трактором».«Задачу выполнили — вышли в плей-офф с неплохого места. Шансы — 50 на 50, сейчас с «Трактором» будем биться, выкладываться на полную. Игра непредсказуема, поэтому в плей-офф как пойдёт. Свою игру… Были хорошие матчи, были и неудачные. Виден рост, если продолжать в том же духе, выполнять тренерскую установку, можно вырасти в неплохого игрока.Никакой цели не было целенаправленно ехать в Астану под первую команду. Я просто ехал поиграть. Первоначально была идея сыграть на другом уровне, во взрослый хоккей. Говорят, что переход с молодёжного уровня на взрослый тяжело даётся. Я не прошёл в состав в Перми, были варианты, куда поехать, но я решил отправиться в Казахстан, приехал сюда с другом. Месяц поиграл в «Номаде» — и потом меня подняли сюда. Было очень приятно, что меня сначала позвали тренироваться с «Барысом», а потом сообщили, что выхожу на игру. Приятные ощущения, очень рад этому, не ожидал, если честно. Наверное, нужно работать и стараться тренерскую установку выполнять. Больше сказать ничего не могу. Скорее, вопрос к тренеру — это его выбор. А в целом надо стараться, думаю, огромное желание есть у всех поиграть за первую команду, так что можно любого привлекать — и каждый будет выкладываться. Сначала было непривычно какие-то нюансы объяснять, просил парней перевести, и он мне что-то говорил — Макс Семёнов помогал. А сейчас мы где-то сыгрались, знаю, куда он побежит, — стало полегче. И уже я выучил пару слов, которые помогают на поле, стало проще.Это мой первый плей-офф КХЛ. Тяжёлая команда, они играют в такой вязкий хоккей. А для меня самого это очень принципиальный соперник — я сам из Челябинской области, есть дополнительный стимул доказать. А так шансов много, мы должны сами выходить и выигрывать, всё зависит только от нас. Нужно постараться навязывать свою игру», — цитирует игрока sports.kz.