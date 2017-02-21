Лидер фан-движения «Спартака»: если честно, этот состав потерян

Лидер фан-движения «Спартака»прокомментировал встречу с игроками клуба в раздевалке и размещение видео в Интернете.«Жёсткого разговора не было, между болельщиками и игроками состоялся нормальный мужской диалог. Высказались не претензии, а пожелания двух сторон. Если хоккеисты лукавить не будут, то станет понятно, что там всё было в рамках. Два человека немножко не сдержались, но это были эмоции.Другое дело, что это не должно было выкладываться в блогосферу. Поэтому после появления этого видео очень много людей начало морализировать. А морализировать могут только те люди, которые являются идеальными по жизни: ангелами во плоти. Всё остальное – блуд. То есть люди матерятся, являются домашними насильниками, а нас учат жизни. Не надо нас учить. Люди, которые выложили видео, признали свою ошибку. Только идиоты не признают своих ошибок. Если честно, этот состав потерян», – цитирует Хуслютдинова «БИЗНЕС Online».