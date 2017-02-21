Уэбер: мы должны давать Прайсу как можно меньше работы

Защитник «Монреаль Канадиенс»оценил игру голкипера клуба Кэри Прайса.«Мы позволяем создавать слишком много голевых моментов у наших ворот. Нам нужно изменить эту ситуацию, тогда мы сможем активнее играть в нападении. Во второй половине сезона борьба в матчах стала серьёзнее. Часто они заканчиваются с разницей в один гол.Нам надо надёжнее играть в своей зоне. У нас один из лучших вратарей мира. Мы должны давать ему как можно меньше работы. Кэри Прайс отлично справляется со своим делом», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.