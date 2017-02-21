Кержаков: уверен, что СКА сыграет ещё не один матч в плей-офф

Футболист «Зенита» Александр Кержаков считает, что другая спортивная команда из Петербурга — СКА сможет успешно провести плей-офф, который стартует 21 февраля. Питерские «армейцы» в первом раунде встречаются с «Витязем». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
«На первый матч СКА я сегодня не успеваю (улыбается) — сейчас я презентую книгу, но уверен, что команда сыграет ещё не один матч в плей-офф. И в целом люблю спорт, смотрю его — болею за наши сборные на всех международных соревнованиях», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.