Никулин: это только начало серии, «Динамо» нужно думать о следующем матче

Капитан московского «Динамо»н поделился эмоциями от выхода вперёд в серии с «Торпедо». Бело-голубые праздновали победу во втором овертайме — 1:0. Счёт в серии 1-0. Второй матч серии — 23 февраля.«Прежде всего, хотел бы поздравить команду и болельщиков — начать плей-офф с победы — это очень хороший задел. Эмоции сейчас сложно какие-то передать — это только начало серии, и нам нужно думать о следующем матче.Мы готовимся к любому матчу. В плей-офф возможны и такие длинные матчи. Вообще плей-офф — это долгий путь, в котором подобные встречи не редкость. Сегодняшняя игра была бы тяжелой, даже если бы мы сыграли не пять, а только три периода. Обе команды играли достаточно осторожно, и нам свои моменты не удалось реализовать, хотя и в основное время их было достаточно, чтобы довести матч до победы.Может быть, это просто первый матч. Сейчас сложно сказать и не хочется об этом думать. Значит, эти голы придут в следующих матчах. Будем готовиться дальше. Главное, что мы выиграли», — цитирует игрока официальный сайт клуба.