Хусак: дома, в Венгрии, я играла с мальчиками, это было для меня хобби

Форвард «Арктики» Александра Хусак поделилась впечатлениями от пребывания в ЖХЛ и рассказала о своём пути в хоккее.
«Стала заниматься хоккеем, ещё когда ходила в детский сад. Тренер, к сожалению, не помню уже, как его звали, предложил попробовать сыграть. Поначалу родители были не в восторге от этого, предлагали выбрать что-нибудь другое. Но я их убедила. Конечно, я не думала, что всё сложится именно так. Просто играла и с каждым днём мне всё больше и больше нравилось. Дома, в Венгрии, я играла с мальчиками, это было для меня хобби. После выступления на одном из чемпионатов мира ко мне подошёл российский тренер Аркадий Белоусов и спросил, не хочу ли я пойти в профессиональную команду. До этого я даже не знала, что такие в этом виде спорта существуют.
Насколько популярен в Венгрии женский хоккей? Не могу сказать, что сильно популярен. Есть несколько любительских команд, которые играют в свободное время в своё удовольствие. Денег там не платят. Нужно много работать над собой – и успех придёт.
На чемпионате мира среди молодёжек в Финляндии в 2013 году ко мне подошёл тренер команды из Челябинска и пригласил в Россию. Я поначалу сомневалась: всё-таки другая страна. Немного страшно было. Но в итоге согласилась. Времени не было долго раздумывать. Два года я отыграла там, затем три месяца в Нижнем Новгороде, а в 2015-м приехала в «Арктику». Мне очень нравится здесь. Основная проблема – язык. Я вообще не говорила по-русски, кроме слова «привет» не могла ничего сказать. По словарям, в Интернете искала слова, смотрела, что они означают, слушала, как девочки в команде общаются между собой.
О четвёртом месте нам не говорили. Поставили задачу – выиграть как минимум шесть игр из оставшихся в чемпионате 12. Хочу получить высшее образование. Чем конкретно буду заниматься после окончания карьеры, пока не думала, у меня много интересов», — рассказала Хусак.