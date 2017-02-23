Хайнс: Калинин — отличный игрок, переход в «Торонто» — шанс сменить обстановку

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз»считает, что нападающийпосле перехода в «Торонто Мэйпл Лифс» получил шанс сменить обстановку.«Я считаю, что это отличная возможность для Сергея. Мы вынуждены были поставить Калинина на драфт отказов, при этом нам очень нравилось работать с ним в организации. Он является отличным игроком и отличным парнем, который проводит свой второй сезон в Северной Америке. Но сейчас у него появился шанс сменить обстановку и попробовать свои силы в „Торонто“, где очень любят хоккей. Мы высоко ценим всё, что сделал Сергей для „Нью-Джерси Дэвилз“, но в то же время отъезд Калинина даст шанс другим игрокам нашей команды проявить себя», — приводятся слова Хайнса на официальном сайте НХЛ.