Фридман: успех Радулова в НХЛ заставит Ковальчука задуматься

Инсайдер телекомпании Sportsnetотметил, что уверенная играза «Монреаль Канадиенс» может послужить примером для хоккеистов из КХЛ, в том числе и форварда СКА«Успех Радулова не остался незамеченным Ковальчуком. Его контракт в России заканчивается после нынешнего сезона, но пока он не может свободно вернуться за океан. До исполнения 35 лет ему придётся проходить специальную процедуру. А 35 Илье будет через год», — отмечает Фридман.