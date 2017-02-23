Фридман: успех Радулова в НХЛ заставит Ковальчука задуматься

Инсайдер телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман отметил, что уверенная игра Александра Радулова за «Монреаль Канадиенс» может послужить примером для хоккеистов из КХЛ, в том числе и форварда СКА Ильи Ковальчука.
«Успех Радулова не остался незамеченным Ковальчуком. Его контракт в России заканчивается после нынешнего сезона, но пока он не может свободно вернуться за океан. До исполнения 35 лет ему придётся проходить специальную процедуру. А 35 Илье будет через год», — отмечает Фридман.
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