Маркелов: «Барыс» не задевает, что эксперты считают «Трактор» фаворитом серии

Нападающий «Барыса»подвёл итоги первого матча серии с «Трактором» (5:2, 1-0).«Мы готовились к этому матчу, разбирали соперника. Удачно забили быстрые голы, в принципе играли по своей системе, что и принесло нам плоды. Я думаю, что одним из самых важных был первый гол, который Пушкарёв забил. Это сразу же, на первых секундах, придало нам дополнительной уверенности. Ну и третий гол, возможно, ключевой для нас.Я бы не сказал, что на третий период не хватило настроя. „Трактор“ тоже хорошо играл, создавал моменты, вследствие чего они забили нам голы. Мне кажется, что вторая игра будет немного другая. Можно даже сказать, совершенно другая. Посмотрим. В плей-офф одинаковых игр в принципе не бывает.Нисколько не задевает, что эксперты в основном считают фаворитом „Трактор“. Эксперты пусть как хотят, так и считают, а мы посмотрим, когда закончится первый раунд», — цитирует Маркелова AllHockey.Ru.