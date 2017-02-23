Стали известны составы ЦСКА и «Йокерита» на 2-й матч серии первого раунда

Главные тренеры московского ЦСКА и финского «Йокерита» определились с составами на второй матч серии первого раунда плей-офф. Артём Чмыхов и Артём Сергеев заменили Григория Панина и Павла Карнаухова в составе «армейцев». Юкка Ялонен заменил Маси Марьямяки и Йонаса Ялванти на Пекку Йормакку и Расмуса Риссанена. Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА. Полностью составы команд выглядят следующим образом:
ЦСКА:
Сорокин (Фаст);
Киселевич – Науменков, Да Коста – Попов – Петров;
Ожиганов – Денисов, Плэтт – Муршак – Скотт;
Блажиевский – Кутузов, Телегин – Андронов – Жарков;
Чмыхов — Сергеев, Ничушкин – Светлаков – Мамин.
«Йокерит»:
Запольски (Хелениус);
Йенсен – Лаюнен, О’Нилл – Регин – Йормакка;
Риссанен – Дженовей, Йоэнсуу – Ниеми – Салминен;
Яакола – Лауридсен, Хухтала – Пильстрём – Анттила;
Кулда – Раутанен, Талая – Виртанен – Гюмер.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся в 17:00 мск.