Стали известны составы ЦСКА и «Йокерита» на 2-й матч серии первого раунда

Главные тренеры московского ЦСКА и финского «Йокерита» определились с составами на второй матч серии первого раунда плей-офф. Артём Чмыхов и Артём Сергеев заменили Григория Панина и Павла Карнаухова в составе «армейцев». Юкка Ялонен заменил Маси Марьямяки и Йонаса Ялванти на Пекку Йормакку и Расмуса Риссанена. Счёт в серии 1-0 в пользу ЦСКА. Полностью составы команд выглядят следующим образом:ЦСКА:Сорокин (Фаст);Киселевич – Науменков, Да Коста – Попов – Петров;Ожиганов – Денисов, Плэтт – Муршак – Скотт;Блажиевский – Кутузов, Телегин – Андронов – Жарков;Чмыхов — Сергеев, Ничушкин – Светлаков – Мамин.«Йокерит»:Запольски (Хелениус);Йенсен – Лаюнен, О’Нилл – Регин – Йормакка;Риссанен – Дженовей, Йоэнсуу – Ниеми – Салминен;Яакола – Лауридсен, Хухтала – Пильстрём – Анттила;Кулда – Раутанен, Талая – Виртанен – Гюмер.«Чемпионат» проведёт текстовуювстречи, которая начнётся в 17:00 мск.