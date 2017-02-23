Белов: «Витязь» во всём проиграл СКА, ничего не предвещало такого поражения

Главный тренер подольского «Витязя»прокомментировал поражение своей команды петербургскому СКА (2:7) во втором матче западного четвертьфинала КУбка Гагарина. Команда Олега Знарка повела в серии 2-0.«Честно говоря, нечего сказать. Надо побыстрее забыть этот матч и сделать так, чтобы в домашних стенах по-другому мы выглядели. Счёт сам за себя говорит. Проиграли во всём, СКА особенно превосходил нас в движении. Будем разбираться, в чём причина. Готовились, ничего не предвещало такого развития событий», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.