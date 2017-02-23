Головков: Знарок выходил на лёд после матча, это запрещено, мы обратим внимание

Президент «Витязя»поделился впечатлениями после поражения команды во втором матче серии Кубка Гагарина со СКА (2:7, 0-2 в серии).«Выход Знарка? Да, это был выход на лёд, вы знаете, что нельзя выходить после матча, Олег Валерьевич вышел, но никто не обратил внимания, не знаю почему. Помню, Милош Ржига выходил, ему дали дисквалификацию. Будем ли подавать протест? Мы обратим внимание на это, так не должно быть», — передаёт слова Головкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.