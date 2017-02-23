Макеев: у «Витязя» есть моменты, дома будет хороший шанс выравнять счёт в серии

Нападающий «Витязя»поделился впечатлениями после поражения от СКА во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина (2:7, 0-2 в серии).«Во втором периоде стали ошибаться, собственные ошибки нас подвели. Уже с первой пропущенной шайбы всё пошло не так.У нас хорошая команда, все четыре звена создают моменты. Надо только реализовывать их. Дома на матчи придут полные трибуны, поддержат нас. Думаю, у нас есть хороший шанс выравнять положение в серии», — передаёт слова Макеева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.