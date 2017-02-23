Карпов: посмотрим в следующих матчах, сломал ли Бирюкова гол с центра площадки

Нападающий московского «Динамо»подвёл итоги после победы над «Торпедо» (3:2 ОТ) во втором матче серии плей-офф.«Я бы не сказал, что второй матч получился легче. Сказалось в первой встрече, что долго играли, почти два овертайма. Думаю, что толкотня и потасовки будут не только всю серию, а весь плей-офф. Ожидал, что поставят в центр. Я встречи три-четыре сыграл в роли центрального форварда. У нас бывают небольшие ротации. Сломает ли Бирюкова эта шайба в овертайме? Посмотрим в ближайших играх», — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.