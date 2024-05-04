Рябыкин: «Авангард» делает заявку на лучшую селекцию на рынке

Бывший тренер команд КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил работу клубов Континентальной хоккейной лиги на трансферном рынке.

«В первую очередь выделю Омск, он делает заявку на лучшую селекцию на рынке. Ещё один сюрприз — уход из «Динамо» обладателя клубного рекорда по количеству матчей Андрея Миронова. Много потерь и у другого большого клуба — «Салавата Юлаева».

Хотя с выводами торопиться не нужно. Если говорить о легионерах, то на рынке КХЛ в основном будут североамериканцы. И они определяются с планами ближе к лету, поскольку заокеанский сезон сейчас в разгаре. Так что главные удивления ещё впереди», — сказал Рябыкин в интервью Russia-Hockey.ru.

«Авангард» в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ. В плей-офф омский клуб в первом раунде в серии из пяти матчей обыграл тольяттинскую «Ладу». Во втором раунде «Авангард» уступил «Локомотиву» в семи матчах.